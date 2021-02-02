Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало инцидент с польской журналисткой Агниешкой Пикулицкой-Вильчевской, сообщившей о домогательстве со стороны сотрудника МИДа по имени Рустам и давлении при попытке получить аккредитацию.

Пресс-секретарь МИДа Авазбек Ходжиметов 2 февраля встретился с Агниешкой Пикулицкой-Вильчевской, ранее аккредитованной при МИДе в качестве корреспондента телеканала «Аль-Джазира».

«В ходе встречи были выяснены дополнительные обстоятельства, связанные с её аккредитацией и имевшим место инцидентом. Иностранной журналистке выражены извинения за произошедшее», — говорится в заявлении МИДа.

Упоминавшийся зарубежным корреспондентом сотрудник министерства уволен из системы МИДа, отмечается в сообщении.

Процесс оформления журналистской аккредитации Агниешки Пикулицки-Вильчевски завершится 3 февраля 2021 года, заверили в МИДе.

Ранее во вторник Агниешка Пикулицка рассказала, что её пригласили на встречу в МИД. По словам журналистки, в министерстве заявили, что не знают, кто такой Рустам.