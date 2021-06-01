Перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха дня за 31 мая, сообщила пресс-служба Узгидромета.
Максимальная температура воздуха за эти сутки по данным метеорологических станций Узгидромета составила:
Нукус — +41,2 градуса, что на 1,7 градуса выше, чем в 2015 году (+39,5);
Ургенч — +42,9 градуса, что на 3,5 градуса выше, чем в 1933 году (+39,4);
Бухара — +43 градуса, что на 2,7 градуса выше, чем в 1967 году (+40,3);
Навои — +41 градус, что на 0,5 градуса выше, чем в 1961 году (+40,5).
Как сообщалось ранее, метеорологи ООН ожидают рекордно тёплый год в ближайшие пять лет. Средняя температура в каждый год предстоящего пятилетия будет минимум на один градус выше температурных значений доиндустриальной эпохи.
Eugenie Muminova
“Пилите, Шура, пилите“.
Нам не нужны деревья, нам не нужно экономить воду — у нас Третий Реннесанс и все отлично. Возможно, мы трансформируемся в передовую кремниевую форму жизни, научимся питаться солнцем, это будет прогрессивно и экономически выгодно.