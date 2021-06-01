Перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха дня за 31 мая, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Максимальная температура воздуха за эти сутки по данным метеорологических станций Узгидромета составила:

Нукус — +41,2 градуса, что на 1,7 градуса выше, чем в 2015 году (+39,5);

Ургенч — +42,9 градуса, что на 3,5 градуса выше, чем в 1933 году (+39,4);

Бухара — +43 градуса, что на 2,7 градуса выше, чем в 1967 году (+40,3);

Навои — +41 градус, что на 0,5 градуса выше, чем в 1961 году (+40,5).

Как сообщалось ранее, метеорологи ООН ожидают рекордно тёплый год в ближайшие пять лет. Средняя температура в каждый год предстоящего пятилетия будет минимум на один градус выше температурных значений доиндустриальной эпохи.