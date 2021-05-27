Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует рекордно тёплый года за всю историю наблюдений, сообщил Центр новостей ООН.

На протяжении ближайших пяти лет среднегодовая температура как минимум на один градус будет выше доиндустриальных показателей (до 1860−1900 годов). При этом как минимум один год побьёт температурный рекорд 2016 год — в этом метеорологи уверены на 90%.

Велика вероятность — 40% — того, что в какой-то год температура временно увеличится на 1,5 градуса. Эксперты ожидают, что в 2021—2025 годах в регионах высоких широт и Сахеле, скорее всего, будет более влажно, а в Атлантике участятся тропические циклоны.

«Это не просто статистика. Повышение температуры означает ускорение таяния льдов, повышение уровня моря, все более частые периоды жары и другие экстремальные погодные явления, а также все более серьёзные последствия для производства продовольствия, устойчивого развития, здоровья человека и окружающей среды», — подчеркнул генеральный секретарь ВМО Петери Таалас.

Полученные выводы основаны на данных климатологов и систем прогнозирования из ведущих климатических центров по всему миру.

«Это исследование с высоким уровнем научной достоверности показывает, что мы ощутимо и неумолимо приближаемся к порогу, заявленному в Парижском соглашении по изменению климата. Это ещё один тревожный сигнал о том, что миру необходимо ускорить выполнение обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности», — добавил Петери Таалас.

Прогнозы климатологов заставляют серьёзно отнестись к вопросам адаптации к изменению климата. Только половина из 193 государств-членов ВМО имеют современные службы раннего предупреждения, которые необходимы для того, чтобы свести к минимуму последствия экстремальных погодных явлений, в том числе в особо уязвимых областях — таких, как здравоохранение, водоснабжение, сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии.

Парижское соглашение по климатунаправлено на то, чтобы удержать рост глобальной температуры в этом столетии в пределах 1,5 градусов Национальные добровольные обязательства по сокращению выбросов в настоящем виде не обеспечивают достижения этой цели.

В ООН считают, что этот год и ноябрьские переговоры по изменению климата в Глазго должны стать переломным моментом в сдерживании климатических изменений.