1 июня в Ташкенте состоялся международный ПЛАС-форум «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие».

В рамках форума управляющий директор сети Makro Роман Сайфулин объявил о запуске программы беспроцентной рассрочки на продукты питания для покупателей Makro совместно с банком «Ориент Финанс».

В ходе выступления Роман Сайфулин рассказал о том, как можно будет воспользоваться услугой и каким образом совместный проект принесет выгоду покупателям сети и пользователям банка.

Makro — сеть супермаркетов, которая предоставляет своим покупателям возможность приобретать товары в рассрочку. Ранее сеть заявляла о запуске рассрочки на онлайн-покупки на сайте компании совместно с компанией ZoodMall.

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