Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 15-м пленарном заседании в пятницу обсудил проблему невесток, которых вместе с детьми не регистрируют по месту постоянного жительства в доме супруга, сообщает корреспондент «Газеты.uz»

Сенатор Муртаза Рахматов отметил, что в таких случаях при продаже квартиры собственнику не требуется их согласие, из-за чего невестка с детьми может остаться на улице.

Заместитель министра юстиции Алишер Каримов заявил, что такие случаи чаще встречаются в Ташкенте. По его словам, отсутствие прописки у невесток приводит к тому, что при разводе и исковых заявлениях ущемляются их права.

При этом замглавы Минюста указал на вторую сторону проблемы — право собственника свободно распоряжаться имуществом.

«В некоторых случаях собственник не может свободно распоряжаться своим имуществом. В нашем законодательстве нет правила принудительного выселения после развода. Если невестка после развода будет хотя бы раз в шесть месяцев посещать квартиру, если это подтвердят соседи или очевидцы, то в этом случае собственник жилья при продаже квартиры должен взять её согласие», — рассказал он.

Алишер Каримов назвал этот вопрос «очень проблемным и казусным». Министерство юстиции повторно изучит проблему и даст правовую оценку.

Председатель Сената Танзила Нарбаева напомнила о поручении президента по совершенствованию семейного законодательства, исходя из интересов женщин.

«Собственник имущества — это собственник имущества, но в наше время женщина с детьми не должна оставаться на улице без дома», — подчеркнула она.

Этот вопрос поднимался ещё в конце 2018 года. Тогда Танзила Нарбаева, работавшая заместителем премьер-министра, главой Комитета женщин, заявила о частых случаях намеренного затягивания вопроса прописки невесток в доме супруга. Она предложила внести норму, повышающую ответственность членов семьи за прописку невестки сразу после того, как она начинает жить в новом доме.

«Согласно действующему порядку, гражданин должен прописаться, пусть временно, там, где живет. Но встречаются свекрови, препятствующие прописке. Они говорят: пусть пройдет некоторое время, пусть поживут вместе, и не прописывают. Имеющийся механизм нужно совершенствовать», — сказала тогда она.

Премьер-министр Абдулла Арипов в ответ подверг критике Министерство юстиции за «неработающий механизм прописки» молодожёнов.