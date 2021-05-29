Президент Шавкат Мирзиёев 28 мая провёл видеоселекторное совещание по вопросам строительства и совершенствования обслуживания многоквартирного жилья в Узбекистане. Как передаёт корреспондент «Газеты.uz», глава государства высказался о проблемах коррупции в сферах.

«Мне нужны предложения по предотвращению коррупции. Нужно все [предложения] объединить и открыть людям глаза. Если не проведём цифровизацию, то не сможем искоренить коррупцию. Самое главное — цифровизация. Если сэкономим деньги, повысим заинтересованность и удовлетворим потребности людей, общество будет другим, изменится. Качество, сроки и справедливость», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что отрасли экономики необходимо сделать «свободными от коррупции». По его словам, в последнее время в Самаркандской области стали чаще совершать коррупционные преступления.

«Почему происходит коррупция? Почему продают земли? Куда смотрят эти бессовестные? С 1 июля кто будет так поступать, то хоким района, города… есть закон. Попадаются при получении взятки в размере 50 тысяч долларов, попадаются при получении автомобиля, попадаются при получении 30 тысяч долларов. Это что, стало системой в Самарканде? Это касается всех областей», — заявил президент.

Глава государства предупредил, что при выявлении коррупции в том или ином государственном органе должность покинет и первый руководитель.

«Система будет ещё более жёсткой, знайте об этом. Должно быть верховенство закона — неотвратимость ответственности. Люди должны поверить, что в Узбекистане нет коррупции. Пусть каждый хоким сделает выводы. Нужно ускорить закон по коррупции и показать верховенство закона — неотвратимость ответственности», — подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев заявил, что государство «раздобыло деньги не для воровства, а чтобы облегчить жизнь людей». «То, что в Дехканабадском районе нет питьевой воды, — это моя боль. 27 лет мы делали вид, что не видим [проблемы]», — сказал он.

Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов ранее сообщил, что президент поручил ускорить внедрение системы декларирования доходов и имущества госслужащих. По его словам, законопроект в ближайшее время опубликуют для общественного обсуждения. Он рассказал, что обсуждается вопрос, кто именно будет декларировать доходы и как при этом обеспечить неприкосновенность частной собственности.