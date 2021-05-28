Утром 25 мая недалеко от посёлка «Жаслык» в Каракалпакстане двое браконьеров напали и угрожали оружием инспекторам Национального природного парка «Южный Устюрт», сообщил «Газете.uz» начальник Главного управления биоразнообразия и охраняемых природных территорий Госкомэкологии Абдурашид Садыков.

Что произошло

24 мая по приказу директора Национального природного парка «Южный Устюрт» три инспектора парка и инспектор Комитета по экологии и охране окружающей среды Каракалпакстана выехали в рейд к Устюртской равнине в Кунградском районе.

Как рассказал представитель Госкомэкологии, примерно в 13:30 они встретили ехавших навстречу двух охотников на мотоциклах, которые резко развернулись и двинулись на восток. Инспекторы начали их преследовать, примерно через 5−6 км один из браконьеров бросил свой транспорт и пересел на другой мотоцикл с коляской. Тут же он достал охотничье ружьё и стал угрожать, что откроет стрельбу по машине инспекторов, отметил Абдурашид Садыков.

Сотрудники продолжили преследование с соблюдением дистанции. В это время один из браконьеров начал сбрасывать на дорогу отстреленных джейранов. Через 20−25 км остановился и второй мотоцикл. Один из охотников приставил ружьё к голове сообщника и сотрудники комитета «в целях недопущения резких движений» развернулись и уехали. По пути они собрали туши 11 животных и столько же пар рог джейранов и оформили протокол. Примерно в 20:15 они по телефону доложили о произошедшем директору парка.





В тот же день по его поручению заместитель директора парка, помощник прокурора по охране природы Приаралья, сотрудник Национальной гвардии и оперативный сотрудник ОВД Кунградского района вместе с инспектором и другими сотрудниками на двух машинах («Нива» и «УАЗ») выехали на место.

На следующее утро примерно в 4:30 был найден первый оставленный мотоцикл, который загрузили в багажник «Нивы». Машина уехала обратно в район, а второй автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов и инспекторами направился в посёлок «Жаслык» на поиск охотников.

Инспекторы, возвращавшиеся на «Ниве» в Кунградский район, примерно в 10:00 нашли второй мотоцикл и прицепили к автомобилю. В эту минуту к ним вышли охотники с ружьями, рассказал Абдурашид Садыков. По его словам, они начали угрожать двум инспекторам и заставили пересесть их в багаж автомобиля. Один из охотников посадил инспектора за руль, приставил к нему оружие и указал ехать в посёлок. Примерно за 25 км от «Жаслыка» машину остановили, охотники сожгли оба мотоцикла, отвёрткой проткнули все колёса машины и забрали телефоны инспекторов, отметил он.

Инспекторы попросили телефон у местных жителей и позвонили в Национальный природный парк. На место происшествия прибыли заместитель прокурора Кунгратского района, первый заместитель начальника РОВД, следователь и оперативники управления, эксперт МВД Каракалпакстана.

Позже браконьеров задержали. Природоохранная прокуратура Приаралья проводит доследственную проверку по факту происшествия.

Госкомэкологии обратился в Совет безопасности президента с предложением поднять статус инспекторов до статуса сотрудников МВД и предоставить «мигалки» для автомобилей.

«Нам трудно купить оружие. Вообще-то у нас должно быть оружие. Мы обратились в МВД насчёт этого», — сказал Абдурашид Садыков.