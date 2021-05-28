Когда пишут про индивидуальный очиститель воздуха PuriCare и большинство пылесосов, включая беспроводной A9ESSENTIAL, часто говорят, что там установлен фильтр HEPA. Что это такое и какую роль он выполняет, расскажет LG.

HEPA (High Efficiency Particulate Air) — это высокоэффективные воздушные фильтры. Их цель — удалять из воздуха мелкие частицы, в том числе PM2.5 и PM10 диаметром 2,5 и 10 мкм. HEPA обычно применяется в продуктах LG для очистки воздуха из окружающего пространства.

Какую роль HEPA играет в пылесосах

Так как во время уборки некоторые модели пылесосов могут пропускать микрочастицы пыли обратно в воздух из-за несовершенных систем фильтрации, в моделях LG установлен фильтр НЕРА, который улавливает до 99,9% мелких частиц пыли. В разных моделях пылесоса процесс фильтрации происходит по-разному. Если в пылесосах LG Kompressor фильтрация проходит в четыре этапа, то в вертикальных моделях А9 воздух подвергается пятиступенчатой системе фильтрации.





В LG Kompressor воздух сначала проходит через угольный фильтр, который устраняет неприятный запах. Затем идет фильтрация микропыли, следом воздух проходит через сетчатый антибактериальный фильтр и в конце, уже очищенный, проходит через раму фильтра.

В вертикальных моделях А9 принцип немного отличается. Сначала воздух попадает в мультициклон, где проходит первую стадию очистки. Затем идет фильтрация металлической пыли, после чего воздух повторно подвергается фильтрации в мультициклоне. На четвертом и пятом этапе воздух сначала проходит предварительную очистку, затем очистку от мелкой пыли. В результате из пылесоса выходит уже чистый воздух без мелких частиц пыли, которые остались бы при использовании обычного пылесоса.

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