В Нукусе (Каракалпакстан) за счёт грантовых средств благотворительного Фонда имени Халифы бин Заеда аль-Нахайяна (ОАЭ) будет построена перинатальная больница. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Выделение средств предусмотрено межправительственным соглашением о сотрудничестве между ОАЭ и Узбекистаном по привлечению технического содействия Фонда имени Халифы бин Заеда аль-Нахайяна в реализацию социальных проектов в Узбекистане. Документ был подписан заместителем министра инвестиций и внешней торговли Шухратом Вафаевым, а с эмиратской стороны — заместителем министра финансов Юнисом Хаджи аль-Хури в формате видеоконференции 26 мая.

Общая стоимость проекта составляет 27 млн долларов, он полностью финансируется Фондом имени Халифы бин Заеда аль-Нахайяна, отметили в МИВТ.

Новая больница рассчитана на 100 пациентов. Она будет включать в себя предродовые и родильные отделения, палаты для матерей и новорождённых, отделения интенсивной терапии для матерей и детей, хирургическое отделение, стационар, амбулаторные и консультативно-диагностические отделения, лаборатории.

На объекте уже начаты строительные работы, их завершение ожидается до конца 2022 года.