Компания Alfa Suv Servis заняла прочную нишу на рынке питьевой воды Узбекистана благодаря качеству продукции, профессиональному call-центру и оперативной доставке.

Клиентская база компании динамично расширяется, охватывая как частных лиц, так и крупные предприятия и организации.

El Clasico запускает акцию в летний период. При заказе свыше 100 бутылей в месяц каждая капсула воды El Clasico обойдется в 12 тысяч сумов, включая НДС.





Для организаций, у которых есть свое оборудование, действуют дополнительные скидки. В конце года крупных клиентов ждут приятные подарки от компании.

В 2021 году Alfa Suv Servis обновила автопарк, что способствовало еще более оперативной доставке воды El Clasico. Крупным клиентам компания доставляет воду непосредственно в день заказа.

Стоит воспользоваться выгодным предложением в разгар сезона и принять участие в акции от El Clasico.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−150−30−03.

Интересующие вопросы можно задать в Telegram: (+998) 91−132−30−00.

Сайт: elclasico.uz

Telegram-бот: t.me/elclasicowater_bot

Facebook: fb.com/elClasicoWater

На правах рекламы.