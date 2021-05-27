По факту гибели 17-летней девушки в Пастдаргомском районе Самаркандской области возбуждено дело по статье 103−1 (склонение к самоубийству) Уголовного кодекса Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Дело направлено для расследования в следственный отдел ОВД Пастдаргомского района, отмечается в сообщении.

Тело несовершеннолетней С. Х. было найдено в канале в Пастдаргоме 12 мая. Отец девушки утверждал, что её изнасиловали и убили, однако экспертиза не выявила на теле умершей признаки насилия или другие повреждения.