В канале в Пастдаргомском районе Самаркандской области найдено тело 16-летней С. Х., сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 27 мая ей должно было исполниться 17 лет.

По данным ведомства, днём 11 мая житель махалли «Чандир» Р. С. обратился в районную прокуратуру с заявлением о пропаже дочери. По его словам, девушка вышла из дома примерно в 3:00 ночи и не вернулась. В ходе проведённой доследственной проверки её тело было обнаружено 12 мая в канале «Эски Анхор», протекающем через махаллю «Дустлик».

В свою очередь, в своём заявлении Р. С. требовал принять меры в отношении четверых лиц, которые якобы изнасиловали его дочь. Изданию Kun.uz он сообщал, что 11 мая девушка проснулась, чтобы приготовить еду на сахарлик (приём пищи перед восходом солнца во время мусульманского поста Ураза), а потом пропала. Спустя некоторое время возле канала были найдены её телефон и обувь, а в 5:00 утра 12 мая обнаружили тело самой девушки с завязанными глазами. По словам отца, на её лице были раны, на носу — следы ногтей.

«Исходя из повреждений, которые мы сами увидели, а также слов обнаруженного позже свидетеля, мы подозреваем, что нашу дочь изнасиловали четверо, а потом убили», — сказал мужчина.

Согласно предварительным данным бюро судебно-медицинской экспертизы, С. Х. скончалась в результате механической асфиксии при утоплении, «на её теле не обнаружены признаки изнасилования и повреждения, касающиеся потери девственности», уточнили в Генпрокуратуре.

В настоящее время собранные по данному делу и заявление отца девушки объединены, прокуратура Пастдаргомского района проводит доследственную проверку. Документы также изучены областной прокуратурой, даны соответствующие письменные указания.

17 мая прокурор управления №15 Генеральной прокуратуры А. Абдуллаев встретился с отцом и братом умершей девушки, им разъяснили ход доследственной проверки. Ситуация находится на контроле Генпрокуратуры.