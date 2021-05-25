Компания Urg Tex, расположенная в городе Ургенче Хорезмской области, имеет производственную мощность 6 тысяч тонн пряжи в год. Согласно бизнес-плану, компания намеревается экспортировать продукцию на сумму более 10 млн долларов США. Экспортная география компании включает в себя такие страны, как Китай, Турция и Россия.

В настоящее время в компании трудится около 450 человек. За счет выделенного «Узнацбанком» кредита в размере более 8 млн долларов компания Urg tex приобрела линию оборудования из Германии.





В будущем на предприятии будет запущено производство готовой одежды, трикотажа, а также производство пряжи. В результате этого еще около 400 человек обеспечат постоянной работой.

Следующим пунктом назначения стал Центр оказания банковских услуг, расположенный на территории исторического комплекса Нуруллабой в Хиве. Предлагаемые центром услуги отвечают требованиям не только местных жителей, но и туристов, которые приезжают полюбоваться красотой древнего города.





Благодаря высококвалифицированным сотрудникам центров клиенты получают качественные банковские услуги. К ним относятся:

кредитование;

обслуживание расчетных счетов;

дистанционное осуществление платежей — для юридических лиц через программу i-Bank, для физических — через мобильное приложение Milliy;

погашение кредитов;

открытие вкладов;

online-конвертация.

В результате проведения в Узбекистане широкомасштабных реформ по обеспечению ускоренного развития сферы туризма, в частности, либерализации визового режима, развития въездного и создания необходимых условий для внутреннего туризма высокими темпами растет поток иностранных и местных туристов. В связи с этим развивается и укрепляется экономика регионов. Увеличения количества гостиниц способствует здоровой конкуренции и приводит улучшению сервиса в малых гостиницах.





Участники пресс-тура ознакомились с деятельностью гостиницы «Хива Файз», которая обеспечивает качественное обслуживание клиентов.

Хива является одним из древнейших городов нашей родины. Поток иностранных и местных туристов растет из года в год. В целях оказания услуг посетителям и туристам был предложен бизнес-проект по строительству и оснащению гостиницы. Для реализации проекта банком выделен кредит в размере 2,4 млрд сумов.

«Качественный сервис — довольный гость» — вот формула развития гостиничного бизнеса. Сотрудники гостиницы следуют этому девизу и предпринимают ряд мер для улучшения качества услуг. В настоящее время гостиница может обслужить более 60 посетителей одновременно. В ней создано 15 новых рабочих мест.

Далее участники пресс-тура ознакомились с всемирно известным комплексом Нуруллабай.

В настоящее время интерес к памятникам, тревога за их судьбу уже не являются болью отдельных специалистов и разрозненных общественных групп. Президент Узбекистана постоянно обращается к проблеме сохранения культурного наследия, подчеркивая необходимость принятия мер по предотвращению утраты исторических памятников.

Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от 19 мая 2017 года «О реконструкции и реставрации исторического комплекса Нуруллабай в Хорезмской области» в целях дальнейшего развития историко-архитектурного и туристского потенциала города Хивы, ознакомления широкой общественности с богатым историческим наследием народа, образцами культуры и искусства, а также сохранения национальной культуры и традиций, «Узнацбанку» поручено начать работы по реставрации, реконструкции и строительству сооружений, входящих в исторический комплекс Нуруллабай.

В шкатулку исторических ценностей, доверенных банку, добавилось еще одно рукотворное национальное сокровище — дворцовый комплекс «Нуруллабай».

Важным событием 2020 года стала реализация «Узнацбанком» проекта по реставрации и реконструкции зданий, входящих в историко-архитектурный комплекс «Нуруллабай» в Хиве.

Во второй день пресс-тура представители СМИ ознакомились с деятельностью компании New Best Style, расположенной в Тупраккалинском районе Хорезмской области.

Компания запустила свою линию производства в декабре 2019 года. В данный момент торговая марка Max Decor пользуется спросом на рынке Узбекистана и за его пределами. Фабрика открыта при поддержке компании из Китая — Kapros Group и Yien — одного из известных производителей обоев.

За счет выделенного «Узнацбанком» кредита в размере 1 млн 178 тысяч долларов данная компания приобрела линию по производству обоев из Китая. Оборудование дает возможность поставлять на рынок продукцию высокого качества.





Годовая мощность производства компании составляет около 750 тысяч рулонов обоев в год. В настоящее время в компании трудоустроено около 100 человек. Экспортная география включает в себя ОАЭ, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индонезию и другие страны.

В Узбекистане проводится ряд системных мер по предотвращению распространения коронавируса. Всемирная организация здравоохранения признала, что совместные усилия государственных структур и общественности по борьбе с распространением COVID-19 являются одним из действенных методов в СНГ. То, что население страны соблюдает меры карантина, является важным фактором сдерживания распространения коронавируса.

Следующим пунктом назначения стало предприятие «Нур Мухаммад Ислом Обод», которое занимается производством одноразовых медицинских перчаток, которые стали постоянным спутником каждого, кто соблюдает меры карантина.

Данное предприятие, расположенное в Тупраккалинском районе области, приобрело линию оборудования из Китая по производству одноразовых латексных перчаток за счет выделенного «Узнацбанком» кредита в размере 6 млрд сумов.





Сырье для производства перчаток в основном импортируется из Китая и Таиланда. Производственная мощность компании составляет около 20 млн пар одноразовых перчаток в год. В настоящее время в компании работают около 50 человек. География экспорта охватывает такие страны, как Россия, Казахстан и Кыргызстан. Продукция стоимостью 500 тысяч долларов ориентирована на экспорт.

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