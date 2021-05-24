Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление выпускникам школ страны. Такое поздравление главы государства публикуется впервые.

«Хочу поздравить всех вас с тем, что вы вступаете в новый, ещё более ответственный этап вашей жизни, оставляя позади прекрасные школьные годы, прощаясь с родной школой и заботливыми учителями», — отметил президент. В этом году аттестат зрелости получат около 438 тысяч выпускников.

«Это событие очень волнительно не только для вас, дорогие мои дети, но и для нас — родителей, учителей и наставников. Ведь в вас — таких целеустремленных юношах и девушках, полных сил и энергии, чистых помыслов и светлых надежд, мы видим ещё один практический результат наших усилий в ключевой для нас сфере образования и воспитания, видим будущее нашего народа и нашей Родины», — говорится в поздравлении.

«В течение последних двух лет вам пришлось жить и учиться в условиях пандемии, преодолевая трудности. Несомненно, в скором времени эти непростые дни испытаний уйдут в прошлое», — отметил руководитель страны.

«Убежден, что все вы как представители молодого поколения, получившего образование и воспитание в новом Узбекистане в соответствии с требованиями современного развития, будете ценить и эффективно использовать все возможности, создаваемые для вас нашим государством и народом», — подчеркнул он.

В поздравлении перечислены изменения в сфере образования за последние годы.

За четыре года построено 134 новые школы, реконструировано, капитально отремонтировано и оснащено 2965 школ. Сейчас в стране действует более 10 тысяч государственных общеобразовательных школ, 171 негосударственная и 18 школ на основе государственно-частного партнерства. Кроме того, действуют 56 специализированных школ по математике, 28 — по химии и биологии и 14 — по информационным технологиям.

В последнее время особое внимание уделяется открытию специализированных школ физики и иностранных языков. Уже в сентябре начнут действовать 14 таких школ по физике и 207 — по иностранным языкам, сообщил Шавкат Мирзиёев.

«Уровень охвата выпускников высшим образованием вырос с 9% в 2016 году до 25% в 2020 году. Наша основная задача — довести этот показатель в текущем году до 28% и к 2030 году — до 50%», — сказал президент.

«В вашем распоряжении — 137 высших учебных заведений страны, 339 профессиональных школ, 193 колледжа и 196 техникумов. Вы можете получить высшее образование и без отрыва от производства. В 71 высшем образовательном учреждении действуют заочные отделения и в 18 вузах — вечерние», — отметил президент.

Исходя из потребностей сфер и отраслей экономики, за последние 5 лет было открыто 134 образовательных направления бакалавриата и 147 — магистратуры. С 2021/2022 учебного года при подготовке кадров в вузах поэтапно будет вводиться также дистанционная форма обучения.

«Для вас, нашей дорогой молодежи, вскоре распахнет свои двери возводимый в столице — городе Ташкенте в сотрудничестве с самыми передовыми вузами мира отвечающий международным требованиям — университет „Новый Узбекистан“», — сообщил Шавкат Мирзиёев.

«Ни один юноша и ни одна девушка, окончившие школу, не останутся без внимания. Каждый из вас будет ощущать заботу нашего народа, нашей Родины… Помните — вы созидатели нового Узбекистана, строители нового Ренессанса», — обратился президент к выпускникам.

«Всегда стремитесь оправдать столь высокое доверие нашего народа! Ставьте перед собой высокие цели и рубежи, эффективно и содержательно используйте свое бесценное время, постоянно повышайте уровень знаний и навыков, овладевайте новыми профессиями. И ваша неустанная работа на пути к заветной мечте, несомненно, станет гарантом и залогом ваших будущих успехов. Никогда не останавливайтесь на достигнутом!» — призвал глава государства.

«Дорогие мои сыновья и дочери, пусть будет уверенным и успешным ваш первый шаг во взрослую, самостоятельную жизнь! Я верю в вас, мои юные друзья!» — заключил он.