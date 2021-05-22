В Ташкенте прошла церемония подписания меморандума о сотрудничестве между официальным боттлером PepsiCo в Узбекистане International Beverages Tashkent и НОК Узбекистана.

Спорт сегодня в тренде, особенно среди молодежи. С каждым годом все больше юношей и девушек страны находят себя в его различных видах. И очень часто их увлечения обретают профессиональный характер. В результате ряды спортсменов расширяются, растет количество ярких спортивных звезд.

Причиной актуализации спорта в последние годы в стране стало определение конкретных задач по вовлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, популяризации среди молодежи здорового образа жизни.

В реализации программ, направленных на исполнение поставленных президентом Узбекистана задач, большая заслуга Национального олимпийского комитета. НОК осуществляет целый ряд проектов, направленных на широкую пропаганду среди населения физической культуры и спорта.

Для достижения поставленных целей НОК Узбекистана стремится работать в партнерстве с ведущими компаниями и организациями страны.

Официальный боттлер компании PepsiCo в Узбекистане International Beverages Tashkent нацелен на поддержку спортивных инициатив, молодежи, стремящейся достичь высоких рубежей в этой сфере.

На протяжении нескольких лет IBT вносит свой посильный вклад в развитие различных видов спорта в Узбекистане. Компания участвует в организации и реализации крупных проектов по профессиональному футболу, хоккею, боксу, тяжелой атлетике и других спортивных мероприятий в стране.

Теперь же НОК и компания IBT подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках этого документа при финансовой поддержке International Beverages Tashkent будет организована работа по активной поддержке массового спорта в республике, вовлечению одаренной молодежи в спортивную сферу. Для достижения этих целей планируется установить сотрудничество с яркими и талантливыми спортсменами Узбекистана. Одним из первых таких атлетических звезд станет обладатель поясов WBA и IBF по профессиональному боксу, победитель Рио-2016 Муроджон Ахмадалиев.

Работа по привлечению известных спортсменов, созданию героев для молодежи в лице ярких представителей узбекского спорта будет проводиться на регулярной основе. Планируется, что звезды отечественного спорта, достигшие больших успехов на мировой арене, будут устраивать фан-встречи, посещать специализированные спортивные школы. Там они поделятся своими достижениями, тернистым, но при этом увлекательным путем к большому спорту.

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