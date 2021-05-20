Государственный комитет Узбекистана по оборонной промышленности начал тестировать легкобронированный автомобиль Tarlon, спроектированный и выпущенный по заказу министерств и ведомств в системе Вооруженных Сил, сообщила пресс-служба комитета.

На испытаниях группа специалистов из силовых структур проверяет соответствие бронемашины стандартам баллистической защиты, тестируется способность передвижения и преодоления различных препятствий по горной и пересечённой местности.

Согласно основным характеристикам, полноприводный внедорожник мощностью 300 л. с. и вместимостью до 11 человек изготовлен из бронестали, класс защиты соответствует международным стандартам СНГ ГОСТ (4 Бр) и NATO Stanag (3+ уровень). Запас хода по шоссе составляет не менее 750 км.

Машина предназначена для охраны и сопровождения колонн, санитарной перевозки, ведения инженерной, радиационной, химической и биологической разведки и огневой поддержки, следует из данных комитета.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что производство военной и специальной техники планируется наладить в городе Нурафшане Ташкентской области. Соответствующий проект стоимостью 55 млн долларов был представлен президенту в начале года. Его реализацией при содействии НБУ должна была заняться компания Nurafshon-Maxsus-Texnika.