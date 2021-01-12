В городе Нурафшан Ташкентской области на площади 12 га планируется наладить производство военной и специальной техники. Проект был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 11 января.

Фото: Пресс-служба президента.

Проект оценивается в 55 млн долларов. Его реализацией при содействии Национального банка Узбекистана займётся компания Nurafshon-Maxsus-Texnika. Она инвестирует 16 млн долларов собственных средств и привлечет банковский кредит в 39 млн долларов.

На первом этапе с 2021 года намечено производить военную технику — по 100 легкобронированных автомобилей Tarlon и Qalqon за год. Первый предназначен для охраны и сопровождения колонн, санитарной перевозки, ведения инженерной, радиационной, химической и биологической разведки и огневой поддержки. Детали про вторую машину получить не удалось.

На втором этапе с 2022 года планируется выпускать специальную технику — 200 автоцистерн для перевозки топлива, 500 грузовиков, 300 тракторов, 400 мусоровозов, 100 снегоуборочных машин, 20 пожарных машин.

Уровень локализации техники, как ожидается, составит 50%, объём ежегодного спроса оценивается в 15 тысяч единиц техники, ежегодный экспорт — в 5 млн долларов, самоокупаемость — 5 лет.

О компании Nurafshon-Maxsus-Texnika

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, Nurafshon-Maxsus-Texnika зарегистрирована 21 февраля 2019 года в Нурафшане. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций и изделий. Учредителями указаны компании Krantas Group (72%) и To’ytepa Metall Qurilmalari (28%).

Krantas Group (учредитель Мохир Каримов) производит спецтехнику для различных отраслей промышленности и строительного сектора, включая грузоподъёмную, специальную, сельскохозяйственную технику, самосвалы и другое. Туйтепинский завод металлоконструкций занимается изготовлением строительных металлических конструкций с 1964 года.