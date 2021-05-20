Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана разработало законопроект о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей». Поправки предусматривают введение финансовой санкции за продажу товаров с истёкшим сроком годности, без указания даты выпуска и срока годности, не отвечающих нормативным требованиям, а также поддельных товаров. Документ находится на рассмотрении во втором чтении в Законодательной палате Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба агентства.

Финансовая санкция в размере 50 базовых расчётных величин (12,25 млн сумов) будет применяться вне зависимости от административных штрафов, которые накладываются на нарушителей по действующему законодательству, уточнили в агентстве.

Сейчас согласно статье 11 закона «О защите прав потребителей», продавцам запрещено принимать на реализацию товары без указания срока годности, даты выпуска, условий хранения или с истёкшим сроком годности. По статье 178 Кодекса об административной ответственности, причинение ущерба потребителям предоставлением заведомо недостоверных сведений о товарах, в том числе введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара, влечёт наложение штрафа на граждан от 3 до 7, а на должностных лиц — от 7 до 10 БРВ с конфискацией предметов правонарушения. Приём для реализации и продажи товаров с истёкшим сроком годности, а также товаров без указания даты выпуска и срока годности влечёт наложение штрафа на граждан от 3 до 10, а на должностных лиц — от 7 до 10 БРВ с конфискацией предметов правонарушения.

По данным агентства, в прошлом году ведомство получило 157 обращений по фактам реализации просроченных товаров, в том числе, просроченной продовольственной продукции и лекарств. Большая часть случаев зафиксирована в Ташкенте — 94. В первом квартале 2021 года потребители направили в агентство 54 подобных обращения.

«Вариантов продвинуть негодную к употреблению продукцию множество, самый распространённый — не убрать своевременно с полки „просрочку“. Зачастую невнимательный потребитель не обнаружит подвох, многие в спешке не обращают внимания на срок годности покупаемого товара. Ещё один распространённый способ обмана — изменение маркировки, когда переклеивают, стирают, перебивают дату выпуска продукта, повторно запуская его в оборот», — рассказали в агентстве.

Агентство напомнило, что на этикетке в информации о сроке годности продукта должны быть указаны месяц и год его выработки, а для особо скоропортящихся продуктов и продуктов детского и диетического питания — день и час, а также условия их хранения и употребления. В случае отказа продавца заменить просроченный продукт, потребители могут обратиться в агентство по короткому номеру 1159 или через Telegram-бот @consumergovuz_bot.