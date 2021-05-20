Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 19 мая объявила о назначении экспертов, которые будут помогать ей в расследовании ситуации с правами человека в Беларуси с 1 мая 2020 года, сообщила Служба новостей ООН.

«В прошлом году как никогда чётко проявилась давняя практика систематических нарушений прав человека, которые усилились в контексте президентских выборов, когда регулярно нарушались основные свободы. Работа миссии по выяснению фактов должна сыграть важную роль в том, чтобы установить ответственность за нарушения, которые привели к кризису», — заявила Мишель Бачелет.

В конце марта Совет ООН по правам человека принял резолюцию, в которой осудил нарушения прав человека в Беларуси, связанные с президентскими выборами. Члены Совета поручили верховному комиссару «всесторонне изучить все сообщения о нарушениях прав человека, совершённых в Беларуси с 1 мая 2020 года, а также собирать, сводить воедино, сохранять и анализировать информацию и свидетельства» — для того, чтобы привлечь виновных к правосудию, добиться справедливости для жертв и, «по возможности, выявлять тех, кто несёт за это ответственность».

Группа экспертов поможет верховному комиссару в выполнении поручения Совета. Председателем группы назначена российский юрист Карина Москаленко, известная, среди прочего, тем что стала первым юристом из России, выигравшим в 2001 году дело в Европейском суде по правам человека («Калашников против РФ»). Ей будут помогать Марко Миланович из Сербии и Сьюзан Бразилли из Канады — тоже юристы с опытом работы в области международного права, в том числе в сфере прав человека.

Согласно резолюции Совета ООН по правам человека, верховный комиссар должна представить промежуточный устный отчёт по Беларуси в сентябре этого года на 48-й сессии Совета и подробный письменный отчёт в марте 2022 года.