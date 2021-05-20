В ночь на 16 мая в Бостанлыкском районе Ташкентской области произошло ДТП с участием служебного автомобиля Nexia-3 органов внутренних дел. Информация об этом с записью с видеорегистратора появилась в Facebook.

Автор поста сообщил, что сотрудники в служебной машине были нетрезвыми (их количество он не указал). В автомобиле Spark, с которым столкнулась Nexia, «пассажиры получили серьёзные телесные повреждения, и один из них сейчас борется за жизнь». Он также написал, что дело «пытаются замять», а на пострадавших оказывается давление.

На видеозаписи видно, что водитель Spark, увидев едущий по встречной полосе автомобиль, уводит машину влево, на встречную полосу, но это не помогает избежать столкновения, поскольку Nexia также возвращается на свою полосу.

В сообщении пресс-службы ГУВД Ташкента подтверждается информация о том, что автомобиль принадлежит управлению.

«Действительно, в ДТП, произошедшем примерно в 4:00 часов 16 мая в Бостанлыкском районе Ташкентской области, участвовал служебный автомобиля марки Nexia-3 (госномер 01 924 VSC), в салоне которого находился сотрудник ГУВД Ташкента подполковник Хуршид Ш.», — говорится в сообщении.

Управление собственной безопасности МВД Узбекистана начало служебное расследование в отношении данного сотрудника. Доследственная проверка по факту ДТП ведётся органами прокуратуры, в рамках которой назначены судебно-медицинская и ряд других экспертиз.

«По результатам проверки действиям Хуршида Ш. будет дана правовая оценка. В настоящее время он отстранён от исполнения служебных обязанностей», — отметили в ГУВД.

Кто был за рулём служебной машины и были ли в ней другие сотрудники органов внутренних дел, в сообщении не уточняется.