18 мая 2021 года АКБ Tenge Bank отмечает двухлетие со дня открытия банка на рынке Узбекистана.

Акционерный коммерческий банк Tenge Bank — дочерний банк АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) — оказывает финансовые услуги всем категориям корпоративных и розничных клиентов. Он начал свою деятельность в мае 2019 года и на сегодняшний день занял свое место на рынке Узбекистана с активами более 2,4 трлн сумов, кредитным портфелем на 1,37 трлн сумов и восемью отделениями, принимающими клиентов как в Ташкенте, так и в регионах республики.





С учетом среднесрочной стратегии развития банка единственным акционером в марте 2021 года произведено второе дополнительное увеличение уставного капитала, который достиг 1,15 трлн сумов.

В июле 2020 года Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило АКБ Tenge Bank долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте на уровне B1, а в иностранной — на уровне В2. Прогноз по рейтингам «стабильный».

В марте 2021 года по результатам ежегодного отбора в категории Best Bank Awards 2021: Uzbekistan эксперты международного финансового издания Asiamoney признали АКБ Tenge Bank победителем в номинации «Лучший иностранный банк Узбекистана-2021».





Банк расширяет свое присутствие не только в столице, но и в регионах. В ноябре 2020 года АКБ Tenge Bank открыл двери в Фергане, а затем в декабре 2020 года — в центре Самарканда.





Несмотря на маленький срок, Tenge Bank стал узнаваем и популярен среди населения и предпринимателей. Банк активно предлагает кредитные продукты для реализации инвестиционных проектов, пополнения оборотных средств, документарных операций и потребительских кредитов для физических лиц. За этот период были профинансированы проекты субъектов малого, среднего и корпоративного бизнеса в сумме, эквивалентной 1,20 трлн сумов, выдано около 5 тысяч розничных кредитов на сумму более 170 млрд сумов.





Банком выпущено 6 тысяч пластиковых карт национальных платежных систем, установлено более 30 банкоматов по республике. Клиентам предлагаются выгодные тарифы для осуществления международных расчетов, в том числе в рамках группы Halyk (Казахстан, Россия, Грузия, Кыргызстан и Таджикистан). Продолжается работа по расширению и совершенствованию перечня предлагаемых банковских продуктов.

Для удобства каждого клиента банк запустил мобильное приложение Tenge Lite. Теперь производить оплату по погашению кредитов, полученных в банке, переводить средства с карты на карту, отправлять заявки на получение кредита и пользоваться другими услугами можно не выходя из дома или офиса. Скачать приложение можно в Play Market и App Store.

Особое место занимает внедрение современных цифровых технологий, автоматизация процессов и услуг, развитие дистанционных каналов продаж. В этих направлениях идет работа над целым рядом новых проектов, реализация которых позволит увеличить удобство, оперативность и надежность услуг для каждого клиента.





Tenge Bank ценит каждого клиента и беспрерывно работает над качеством оказываемых услуг. Банк благодарит за доверие и желает всем успехов.

В честь двухлетия Tenge Bank сообщает о запуске кредитования в размере до 5 млрд сумов (до 470 тысяч долларов США) для компаний малого бизнеса. Получить кредит можно в сжатые сроки, собрав упрощенный пакет документов.

АКБ «Tenge Bank» — универсальный банк, оказывающий финансовые услуги всем категориям корпоративных и розничных клиентов с использованием современных банковских технологий. Банк является 100% дочерним банком АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank).

АО «Народный банк Казахстана» — одна из крупнейших финансовых групп в Центральной Азии. Банк имеет широкую базу клиентов и сеть распространения. Он осуществляет операции через дочерние банки в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

«Tenge Bank: живите ярче!»



Офис расположен по адресу: г. Ташкент, 100007, Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 66.

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