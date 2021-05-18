Президент Шавкат Мирзиёев 12 мая подписал закон «О психиатрической помощи» в новой редакции (действующую редакцию приняли в 2000 году). Документ был принят Законодательной палатой 3 марта и одобрен Сенатом 23 апреля.

В законе дано определение ряду понятий, таких как «информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство», «психиатрическая помощь», «психическое расстройство» и другие.

Законом установлено, что государством гарантируется бесплатная психиатрическая помощь при оказании первичной медико-санитарной помощи, проведение всех видов психиатрической экспертизы, социально-бытовая помощь и содействие в трудоустройстве лиц, страдающих психическими расстройствами.

Документом расширены права лиц, страдающих психическими расстройствами. В частности, перечень дополнен правом на пребывание в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях, только в течение срока, необходимого для оказания психиатрической помощи.

Психиатрическую помощь оказывают психиатрические учреждения, государственные и частные медицинские учреждения, медико-социальные учреждения, предназначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами.

Правом на врачебную деятельность по оказанию психиатрической помощи обладают медицинские работники (врач-психиатр, медицинский психолог и психотерапевт), имеющие высшее специальное медицинское образование. Медицинские работники и другие специалисты, оказывающие психиатрическую помощь, должны пройти специальную подготовку для работы с лицами, страдающими психическими расстройствами.

Законом определено, что министерство здравоохранения ведёт Единый электронный реестр лиц, страдающих психическими расстройствами, находящихся под диспансерным наблюдением.

Единый реестр должен содержать такую информацию о лицах, страдающих психическими расстройствами, как паспортные данные, даты установления и прекращения диспансерного наблюдения, сроки пребывания в психиатрических учреждениях, сведения о выданных лекарствах, оказанных социальных услугах и предоставленных льготах.

Закон вступает в силу по истечении трёх месяцев со дня опубликования.