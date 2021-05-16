Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с другими ведомствами в ряде регионов Узбекистана задержали с поличным должностных лиц при получении взятки, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Управление СГБ по Ташкенту совместно с городской прокуратурой и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре задержало старшего инспектора Государственной налоговой инспекции Юнусабадского района при получении от учредителя местной компании (ООО) взятки в 3500 долларов.

«Как выяснилось, за эти деньги он пообещал выдать положительное заключение по результатам камеральной проверки, запланированной на данном предприятии», — уточнила сотрудница СГБ Махлиё Валикулова.

В настоящее время налоговое органы проводят камеральные проверки в компаниях, которые проводили «сомнительные» финансовые операции, в рамках которых незаконно уменьшается сумма зачёта НДС. По состоянию на 11 мая для внесения ясности в необоснованный зачёт сумм НДС в размере 1,4 трлн сумов камеральная налоговая проверка завершена на 12786 предприятиях по стране. В итоге на 12539 из них (98,1%) подтвердился факт «фиктивных» сделок на 1,3 трлн сумов, говорится в сообщении ГНК.

В Андижанской области задержан главный инспектор ГНИ Булакашинского района при получении 15 млн сумов. Несмотря на отсутствие налоговой задолженности за 33 соток земельного участка, он якобы сообщил владельцу, что у него имеется долг и пообещал закрыть его за 15 млн сумов.

В Наманганской области задержан при получении 10 тысяч долларов должностное лицо областного Управления сельского хозяйства. Он якобы пообещал предпринимателю Чартакского района оказать содействие в вынесении решения хокима района о выделении 10 га земли на территории Янгикурганского района для занятия садоводством.

В ходе доследственных мероприятий выяснилось, что он должен был передать эти деньги заместителю хокима Янгикурганского района. Замхокима был задержан при получении 10 тысяч долларов в Намангане.

«Он, пользуясь своими полномочиями в качестве члена комиссии хокимията по рассмотрению вопроса выделения земельных ресурсов, собирался выделить 10 га земли из используемых другим ООО», — заявила сотрудница СГБ Махлиё Валикулова.

Управление СГБ и прокуратура Джизакской области также задержали начальника Джизакского городского отдела финансов, который временно исполнял обязанности первого замхокима города. Он подозревается в вымогательстве у предпринимателя 2000 долларов за победу в тендере на реконструкцию и строительство социальных объектов.