Председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев 24 февраля провёл встречу с группой предпринимателей из около 50 человек, которые столкнулись с проблемой уменьшения налоговых сумм, подлежащих уплате в бюджет и незаконного принятия к зачету сумм НДС.

Глава ГНК отметил, что в стране начата борьба с «теневой экономикой», в частности, с деятельностью «сомнительных» предприятий активирована. Он заявил, что в этом вопросе обратного пути нет.

По его словам, на 1 февраля сумма зачёта по НДС достигла 9,2 трлн сумов, но это не значит, что такая сумма выплачена государству.

«В результате того, что 9,2 трлн сумов не были выплачены путём обмана… Ладно, это может быть какая-то часть — 1 трлн сумов, 2 трлн сумов или другая сумма. Мы сейчас это тщательно изучим», — заявил Шерзод Кудбиев.

Он указал на то, что 24 февраля налоговый комитет включил в список из 396 «сомнительных» компаний еще 129 предприятий. Следовательно, ожидается новая волна с отменой сумм зачета НДС, предупредил глава ГНК.

Фото: ГНК.

Председатель Государственного налогового комитета также рассказал, что срок жизни «фирм-однодневок» сильно сократился — теперь они закрываются после совершения «фиктивных» сделок на 300−400 млн сумов. Некоторые фирмы оформляют счета-фактуры на 300 млрд сумов, «которые крадутся не у государства, а у каждого предпринимателя в цепочке».

«Вот мы столько долбим. Вчера одна фирма оформила счёт-фактуру на 300 млрд сумов. Кого мы обманываем? Теперь я должен провести камеральную проверку у этой фирмы? Что может столько стоить в Узбекистане? Это 30 млн долларов. Водохранилище? самолёт? Я не знаю. Фирма, появившаяся три дня назад, не может совершать такие сделки. Давайте не будем друг друга обманывать», — сказал глава ГНК.

Шерзод Кудбиев признал, что в 3,1% случаев (у 103 компаний) факт «фиктивных» сделок не подтвердился, тогда как более 95% нашли своё подтверждение. Он заявил, что комитет работает над ускоренным возвращением сумм предпринимателям.

«Обнальщики — первые и единственные враги честного предпринимателя. Они обманывают государство и общество. Вы думаете, что они станут богаче из-за этих 5%. Извините, они хуже коронавируса. Если в цепочке обнаружат одного обнальщика, это повлияет на всех», — сказал он.

Все документы, собранные о подобных незаконных действиях, направлены в правоохранительные органы.

Один из участников попросил ГНК помочь и предоставить финансовую амнистию. Шерзод Кудбиев заяввил, чото предпринимателям, у которых возникла налоговая задолженность в результате незаконного принятия к зачету сумм НДС, в соответствии с нормами Налогового кодекса, предоставлено право уплаты в рассрочку. Кроме того, не будет применена штрафная санкция в 20%. А если предприниматели предоставят все необходимые документы и приведут в порядок счета до 1 апреля, то не будут привлечены к уголовной ответственности.

До сегодняшнего дня ГНК выявил около 10 тысяч предприятий, проводившие с «сомнительными» налогоплательщиками финансовые операции, взявших в зачет суммы НДС в размере почти 1 трлн сумов, не уплатив их в госбюджет.

Ранее ГНК опубликовал перечень из 206 компаний с государственной долей, которые работали с «сомнительными» предприятиями.

«Фирмы-обналички» («фирмы-однодневки») не продают товар и не оказывают услуги, а обналичивают денежные средства и оформляют фиктивные документы. Так, к примеру, с одного счета-фактуры на 100 млн сумов «фирма-обналичка» незаконно зарабатывает 15 млн сумов, в то время как добросовестный предприниматель для получения такого дохода должен потратить месяц или более своего труда.

Кроме того, после оформления фиктивных документов (счетов-фактур) плательщики НДС по итогам отчётного периода относят суммы указанного в счетах-фактурах НДС к зачёту, уменьшая тем самым сумму налога к оплате и нанося ущерб госбюджету, объясняли в комитете.