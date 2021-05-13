13 мая в Узбекистане отмечается Рамазан хайит, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. По данным Комитета по делам религий при Кабинете министров, в четверг 2,576 миллиона человек совершили праздничный намаз в 2021 мечети по всему Узбекистану.

Из них 497 тысяч соотечественников прочитали молитву в 106 мечетях Ташкента. В частности, более 18 тысяч мусульман участвовало в молитве в комплексе Хазрати Имам, более 30 тысяч — в мечети Шайх Зайниддин и около 20 тысяч — в мечети Куддуси Шариф.

Первый заместитель председателя Комитета по делам религий Музаффар Комилов на брифинге в четверг сообщил, что в месяц Рамазан нуждающимся в социальной защите семьям была оказана материальная помощь на сумму 13,4 млрд сумов.

Общественный благотворительный фонд «Вакф» выделил на нужды малообеспеченных семей (около 8000) 543 млн сумов.

В этом году общий доход мечетей страны в связи с праздником Рамазан хайит составил 14,6 млрд сумов. Из них, благотворительные пожертвования составили 10,29 млрд сумов, закят и фитр — 4,3 млрд сумов. По словам Музаффара Комилова, эти средства в установленном порядке будут потрачены в соответствии с предписаниями ислама.

«Газета.uz» подготовила фоторепортаж из мечети Минор в Ташкенте.

13 мая в Узбекистане отмечается Рамазан хайит, знаменующий окончание священного месяца Рамадан.



Рано утром в мечетях по всей стране верующие совершили праздничный намаз.



Короткий репортаж «Газеты.uz» из мечети Минор в Ташкенте. pic.twitter.com/cpdDIfLeCQ — Газета.uz (@gazeta_uz) May 13, 2021











