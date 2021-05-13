После месяца строгого поста в дома приходит светлый праздник, который на протяжении многих веков является источником самых добрых помыслов и поступков, душевного очищения и преображения. Это прекрасное время для добрых дел, оказания помощи и заботы, смирения и укрепления стойкости духа.

Компания Dream City Development поздравляет всех с праздником Рамазан хайит и желает, чтобы этот священный праздник прошел в атмосфере радости, семейного единства, доброго здоровья и изобилия. Пусть во всех домах раздается радостных смех, а сердца будут полны добрых надежд и счастья.

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