Узбекистан принимает меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, внимательно наблюдая за ситуацией в зарубежных странах. Решением специальной республиканской комиссии АО Uzbekistan Airways сообщает об отмене рейсов в Японию до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в этой стране. Авиасообщение между странами было приостановлено в 2020 году.

Узбекистан и Япония являются стратегическими бизнес-партнерами на протяжении многих лет. Для Uzbekistan Airways рейсы в Токио также являются приоритетом. Авиасообщение из Узбекистана в Японию и обратно осуществляется вот уже более 20 лет. Благодаря работе представителей авиакомпании в сезоны повышенного спроса удалось не просто наладить регулярные рейсы, но и обеспечить стабильную пассажирскую загрузку самолетов в разных городах Японии, а также перелеты между Ташкентом и Самаркандом и такими городами Японии, как Нарита, Нагоя, Фукусима, Осака, Сендай, Саппоро, Хиросима.

За период с 2015 по 2019 годы между Узбекистаном и Японией было выполнено свыше 500 рейсов. Количество пассажиров за этот период составило более 72 тысяч человек. С ростом количества рейсов и учетом их рентабельности расширялась и география полетов внутри Японии, что помогло из года в год увеличивать пассажиропоток между городами страны.

Частичное восстановление рейсов запланировано на период весенне-летней навигации 2022 года.

Регулярное авиасообщение между Узбекистаном и Японией планируется возобновить после стабилизации эпидемиологической ситуации в странах.

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