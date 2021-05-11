В дошкольной образовательной организации №16 в Зангиатинском районе Ташкентской области выявили хищения 983,5 млн сумов бюджетных средств, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, заведующая ДОО перечисляла зарплату на пластиковые карты, открытые на имя 37 сотрудников, которые на самом деле не работали в этом учреждении. Она незаконно потребовала оставить эти карты у себя и внесла в табели ложные сведения, говорится в сообщении.

Этот факт установлен в ходе проверок ДОО с начала года. Всего было возбуждено 11 уголовных дел.

Кроме того, прокуратура сообщила, что должностные лица ДОО №2, 6, 10, 12 Аккурганского района расхитили продовольственные товары.