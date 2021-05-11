В результате дорожно-транспортного происшествия 10 мая погиб один человек в Янгихаётском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Примерно в 11:30 на улице Мехригиё 26-летний водитель Spark Ахмаджон А. наехал на 33-летнего Бекзода Р., переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

По данным ГУВД, Ахмаджон А. в феврале судом был лишён прав на 18 месяцев в соответствии с частью 1 статьи 131 Кодекса об административной ответственности (управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека). Ведётся следствие.