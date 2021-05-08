С 7 по 13 мая магазины U.S. Polo Assn., Colin’s, Bata и Okaïdi, которые находятся в ТРЦ Samarqand Darvoza и ТРЦ Riviera, дарят скидку 20% на все покупки.

Приятными подарками из по-настоящему качественных материалов вы можете порадовать близких, приобретая стильную обувь, сумки и аксессуары в магазине швейцарского бренда Bata.

В Colin’s вы найдете современную, урбанистическую, ультрамодную повседневную одежду из последней коллекции весна-лето.

U.S. Polo Assn. — американский бренд одежды, широко известный во всем мире. Ассортимент бренда приятно удивит мужчин и женщин всех возрастов.





Okaidi стремится подчеркнуть яркую индивидуальность каждого ребенка любого возраста. Бренд выпускает практичную, модную, удобную и красивую одежду для детей от 0 до 14 лет. Одежда и аксессуары нравятся детям за красоту и яркость, а родители ценят в ней натуральные ткани, практичность, комфорт и отличное соотношение цены и качества.





В магазине декоративной косметики Flormar действует скидка 30% на всю линейку Pretty. А также скидки до 70% на определенные товары.





Французская марка Yves Rocher специально к наступающему празднику подготовила подарочные наборы уходовой и декоративной растительной косметики, которые восхищают и вызывают восторг.





Французский бренд Pimkie объявил о своем закрытии. В магазине проходит ликвидация товара, на весь ассортимент действует скидка 70%.

А также в сети магазинов Eurasia Group действует акция «Бесплатный Shopping», подробнее о которой можно узнать по ссылке.

Подробную информацию о магазинах Eurasia Group можно узнать на сайте.

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