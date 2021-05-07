Советник президента Узбекистана по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями, ректор Международной исламской академии Узбекистан Рустам Сабирович Касимов скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщил директор Центра исламской культуры Шоазим Миноваров и подтвердили источники «Газеты.uz».

По данным «Газеты.uz», с начала апреля он проходил лечение из-за болезни.

Рустам Касимов родился в 1956 году в Ташкенте. Работал заместителем министра (2001−2004) и министром высшего и среднего специального образования (2004−2008), был заместителем премьер-министра (2004−2009), курирующим социальную сферу, науку, образование, здравоохранение, культуру и отвечающим за контакты с партнёрами по СНГ.

Он также занимал должность ректора Университета мировой экономики и дипломатии (2001−2004).

С 2011 по 2016 год находился на пенсии. С 16 сентября 2016 года вновь стал вице-премьером и министром высшего и среднего специального образования. В июне-ноябре 2017 года работал первым заместителем госсоветника президента и одновременно ректором Академии государственного управления при президенте. Затем был государственным советником президента по вопросам науки, образования, здравоохранения и спорта (2017−2018).

С 31 июля 2018 года работал государственным советником президента по вопросам религии — руководителем Службы по взаимодействию с общественными и религиозными организациям (после реорганизации службы — советником президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями), с ноября 2019 года был ректором Международной исламской академии Узбекистана.