Два человека погибли, один пострадал в результате ДТП 6 мая в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, сообщило областное УВД.

Инцидент произошёл примерно в 22:45 на дороге, проходящей через махаллю «Каттабог-Куллукшо». Водитель Damas сбил пешеходов С. А., Ю. О. и Н. А., которые шли по обочине дороги, и скрылся с места инцидента. Пострадавших госпитализировали, но С. А. и Ю. О. скончались в больнице.

Позднее водителя задержали, им оказался 31-летний П. С. Он управлял автомобилем без необходимых документов, отметили в УВД.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее человеческие жертвы) и по пункту «а» части 3 статьи 117 (оставление в опасности, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.