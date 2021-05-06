Селевые потоки повредили некоторые участки автодорог в Наманганской области. С вечера 6 мая на них ограничено движение: транспорта, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Движение по дороге 4R-126, проходящей по территории Папского района, организовано через дорогу Баликчи — Найман — Пунгон, ведущую в Коканд.





Движение поездов также ограничено в связи с тем, что железнодорожное полотно на 106-м километре между станциями «Пап» и «Кошминор 2» было залито грязевой смесью.

Компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила, что 7 мая отменён один рейс поезда №60 сообщением Ташкент — Андижан. Деньги за билеты возвращаются в кассах вокзалов, их также можно обменять на рейс на другую дату.





Возможны изменения в графике движения и других поездов, говорится в сообщении.