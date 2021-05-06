Ещё около 500 устаревших законодательных решений отменены или изменены указом президента от 30 апреля, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана.

В целом, по данным Минюста, отменено более 3000 устаревших и утративших актуальность актов — практически 10% действующей правовой базы. «Это призвано способствовать значительному облегчению правоприменительной практики», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что после «чистки» законодательства будет улучшаться содержание документов. Работа будет вестись по двум направлениям:

объединение более 1600 разрозненных актов, регулирующих деятельность более 120 государственных органов.

«Это очень важное направление, так как на сегодняшний день, чтобы понять полномочия одного министерства необходимо изучить содержание как минимум десятка нормативно-правовых актов или обратиться за консультацией к юристам, что предполагает дополнительные временные и финансовые расходы», — пояснили в Минюсте.

систематизация действующей правовой базы по отраслям законодательства.

Для этого отобрано около 60 наиболее важных отраслей. «Данная работа способствует не только уменьшению количества актов, но и значительному улучшению их качества. В частности, в процессе систематизации будут устранены дублирования, противоречия, пробелы и другие недочёты, приводящие к различным проблемам в правоприменительной практике», — подчеркнули в министерстве.