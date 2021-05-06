Электронные платежи давно стали частью обычной жизни. Обучение на международных курсах, игры на телефоне, платные мобильные приложения, электронные книги или просто онлайн-шоппинг — это лишь доля того, что доступно благодаря оплатам с международных карт.

Виртуальная карта VISA от CLICK может стать хорошим помощником в онлайн-оплатах. Теперь не нужно ходить в банк для открытия карты, ждать в очередях или замораживать деньги на депозите.

Преимущества виртуальной карты VISA:

бесплатное и быстрое открытие карты онлайн в интерфейсах CLICK;

нет депозита;

комиссия 0%;

бесплатное обслуживание;

всегда рядом, в смартфоне;

удобное моментальное пополнение онлайн с банковских карт на любые суммы;

возможность открыть сразу две карты — валютную и сумовую.

Открыть виртуальную карту VISA легко. Нужно лишь зайти в раздел «Мои карты» в любом онлайн-интерфейсе CLICK (приложение CLICK Evolution или Telegram-бот) и нажать «Добавить карту».





Для открытия карты VISA достаточно иметь сумовую карту от АКБ Agrobank. Если же таковой нет, то ее можно заказать через CLICK или на сайте из любого региона Узбекистана. В течение четырех банковских дней карта будет готова.

Пополнить виртуальную карту с любой прикрепленной в CLICK карты моментально и без комиссии можно в приложении CLICK Evolution или Telegram-боте в разделе «Переводы» — «Между моими картами».

Срок действия виртуальной карты — два года.

Открыв виртуальную карту VISA сейчас, оплачивать покупки в App Store, AliExpress и других международных онлайн сервисах станет еще проще.

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