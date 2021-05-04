Профессиональный боксёр Бектемир Меликузиев дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Национального антидопингового агентства при Кабинете министров Узбекистана.

По данным Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), дисквалификация спортсмена начинается 16 февраля 2020 года и заканчивается 15 февраля 2024 года. В течение этого периода он не сможет принимать участие в каких-либо местных и международных соревнованиях. Кроме того, аннулированы все медали и рейтинговые очки, завоеванные боксёром с 16 февраля прошлого года.

При этом решение о дальнейших выступлениях Бектемира Меликузиева в профессиональном боксе будет принимать соответствующая международная боксёрская организация (WBC, WBA, IBF, WBO и другие).

В агентстве напомнили, что Бектемир Меликузиев уже был дисквалифицирован на два года — с 28 февраля 2018 года по 27 февраля 2020 года. Тогда в его допинг-пробах было обнаружено запрещённое вещество «фуросемид».

Следующее нарушение антидопинговых правил боксёр совершил в момент действия первой дисквалификации — дважды пропустил допинг-пробы. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, за такие нарушения предусмотрена дисквалификация на два года, но из-за вышеназванных случаев он получил двойной срок, уточнили в Национальном антидопинговом агентстве.