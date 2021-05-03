В Намангане солнечные панели общей мощностью 58 киловатт установлены на крышах четырех домов, где расположены 96 квартир, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Проект реализован компанией Sun-Hightech при содействии проекта ПРООН / ГЭФ (Глобальный экологический фонд) совместно с Министерством строительства Узбекистана «Содействие в развитии строительства энергоэффективного жилья в сельской местности».





Всего на новых четырехэтажных домах в Уйчинском районе установлены 192 солнечные панели. Они позволяют обеспечивать независимое от центрального электроснабжения энергопитание бытовой техники, в том числе осветительных приборов, телевизоров, холодильников и компьютеров.

Для обеспечения бесперебойного обслуживания этих солнечных панелей компания приняла на работу молодого специалиста, проживающего в одном из этих домов.

В рамках этого грантового проекта ПРООН общей стоимостью 1,32 млрд сумов будут охвачены пять регионов Узбекистана. Помимо Намангана, солнечные панели будут установлены в Каракалпакстане, Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях.