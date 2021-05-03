В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области мужчина избил и оскорбил девушку, сообщило издание «Новости Кашкадарьи».

Инцидент произошёл 24 апреля примерно в 22:00 на автостанции на улице Мустакиллик. На опубликованной видеозаписи видно, что мужчина сначала разговаривает с девушкой, которая показывает ему что-то в телефоне. После этого он начинает её избивать и оскорблять, а находившаяся рядом её подруга пытается убежать с телефоном. Снимающие происходящее на камеру мужчины смеются и выкрикивают «бей!».

Издание отмечает, что пострадавшая оказалась жительницей Шахризабского района. В своём заявлении в органы внутренних дел она указала, что незнакомый мужчина избил её без причины.

В прокуратуре Кашкадарьинской области сообщили, что по данному факту 2 мая возбуждено уголовное дело по статье 227 (хулиганство) Уголовного кодекса. Ведётся следствие. Процесс находится на контроле областной прокуратуры.