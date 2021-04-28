Впервые в истории у Профессиональной футбольной лиги Узбекистана появится спонсор, им станет бренд Volkswagen, сообщил UzReport.

ПФЛ, Джизакский автомобильный завод, на базе которого будут выпускаться легкие коммерческие автомобили Volkswagen, и UZREPORT TV 26 апреля подписали трехсторонний договор.

«Бренд [Volkswagen] займет свое место во всех трансляциях Про-лиги, коммерческих баннерах во время мероприятий и встреч, а также в рекламных роликах и медиа-продукции», — говорится в сообщении.

Volkswagen также является официальным спонсором Европейского чемпионата по футболу EURO-2020, который пройдет летом 2021 года. Компания также сотрудничает с национальными футбольными лигами Германии, России и ряда других стран.

Напомним, в 2020 году «Узавтосаноат» и Volkswagen Group Rus подписали соглашение о производстве легких коммерческих автомобилей в свободной экономической зоне «Джизак».