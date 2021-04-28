Президент Шавкат Мирзиёев 27 апреля подписал закон «О Конституционном суде Республики Узбекистан» в новой редакции. Документ был принят Законодательной палатой 13 января и одобрен Сенатом 12 марта.

Расширение категории лиц, которые могут обращаться в Конституционный суд, было предусмотрено ещё проектом Государственной программы 2020 года.

В перечень субъектов, имеющих право на обращение в Конституционный суд, включены:

заместитель Уполномоченного по правам человека (омбудсмана) — Уполномоченный по правам ребенка;

Национальный центр по правам человека;

Уполномоченный при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Граждане и юридические лица вправе обращаться в Конституционный суд с жалобой о проверке конституционности закона, если закон, по их мнению, нарушает их конституционные права и свободы, не соответствует Конституции и применён в конкретном деле, рассмотрение которого в суде завершено и все другие средства судебной защиты исчерпаны.

Обращение в Конституционный суд направляется в письменной или электронной форме. Конституционный суд приступает к изучению обращения не позднее семи дней со дня его получения. Решение Конституционного суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Законом также внесены изменения в число судей Конституционного суда — теперь он состоит из девяти судей, включая председателя и его заместителя, а не семи как ранее.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования 28 апреля.