27 марта автор блога Troll.uz Умид Гафуров опубликовал видео, в котором указал на возможное нарушение законодательства о государственных закупках руководством Бухарского государственного медицинского института при покупке книги «Одам анатомияси. Атлас» («Анатомия человека. Атлас»).





В ролике отмечалось, что БГМИ заключил несколько договоров с компанией Bitubi Grupp на покупку книги, авторами которой указаны ректор института, профессор Шухрат Джумаевич Тешаев и Елена Александровна Харибова, которая также работала в вузе на основе трудового договора.





Общая сумма сделок составила минимум 1,4 млрд сумов, при этом стоимость книг постоянно росла, а некоторые соглашения были заключены до того, как Bitubi Grupp получила лицензию на издательскую деятельность, несмотря на наличие альтернативных претендентов с более выгодными по цене предложениями.

Источник: ЕГРПО.

Кроме того, сообщилось, что ректор уволил своего водителя, который также привлекался к извозу родственников Шухрата Тешаева на служебном автомобиле, несмотря на наличие у руководителя вуза собственного автомобиля. Водитель отмечал, что из-за использования служебного автомобиля для личных нужд расходы на топливо начали превышать утверждённые лимиты.

Реакция Антикоррупционного агентства

Агентство по противодействию коррупции совместно с прокуратурой Бухарской области сообщили о результатах проверки указанных выше фактов.

Шухрат Тешаев. Фото: bsmi.uz.

По данным ведомства, институт заключил с Bitubi Grupp соглашение на покупку 1725 книг «Одам анатомияси. Атлас» на 721,2 млн сумов. Из этой суммы 602,2 млн сумов финансировалось за счёт средств, поступивших от контрактов со студентами, а 119 млн сумов — за счёт бюджета. Все книги были полностью зачислены на баланс, и при их подсчете дефицита выявлено не было, отметили в Антикоррупционном агентстве.

Агентство подтвердило, что два договора были заключены до получения Bitubi Grupp лицензии на издательскую деятельность. За нарушение законодательства о государственных закупках два прямых соглашения (на 299,7 млн сумов и на 419,8 млн сумов) с компанией отменены.

В ходе проверки также установлено, что Елена Харибова действительно работала сотрудником вуза на основе трудового соглашения с 1 июля 2020 года по 1 апреля 2021 года.





Амрилло Иноятов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

За перерасход 1144 кубометров газ для служебного автомобиля Lacetti сверх установленного лимита на 2019−2020 годы с бывшего руководства института взыскано 8,4 млн сумов, сообщили также в агентстве. В 2017—2020 годах ректором вуза работал Амрилло Иноятов, который с ноября 2020 года занимает пост первого заместителя министра здравоохранения.

Действующий ректор Шухрат Тешаев выплатил 381 тысячу сумов за перерасход 158 кубометров газа за два месяца 2021 года, говорится в сообщении.

Антикоррупционное агентство подтвердило незаконное увольнение водителя Б. Д. После вмешательства прокуратуры области он был восстановлен в должности.

В ходе изучения также установлено, что медицинский вуз не перечислил вовремя 7,8 млрд сумов (аккумулируются за счёт поступлений по контрактам на платное обучение) в Фонд развития и материального стимулирования работников органов управления здравоохранением при Минздраве, нарушив требования постановления президента от 7 ноября 2018 года (ПП-4007).