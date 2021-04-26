Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике прошёл 17−25 апреля в Ташкенте. Спортсмены боролись за медали и рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио.

В упражнении толчок штанги тяжелоатлет Руслан Нурудинов поднял 241 кг, установив мировой рекорд, и стал чемпионом Азии. Серебряную медаль завоевал ещё один представитель Узбекистана Акбар Джураев, бронзу — Янг Чже из Китая, сообщил Национальный олимпийский комитет.

По данным комитета, мужская сборная Узбекистана заняла на турнире второе место, уступив команде Казахстана. Третье место досталось спортсменам из Китая. Национальная женская сборная проиграла командам Китая и Южной Кореи и расположилась на третьем месте.

Чемпионат Азии планировалось провести в Нур-Султане в прошлом году, но из-за пандемии было решено перенести соревнования в Ташкент.