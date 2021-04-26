Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 22 апреля поручил за счёт создания управляющих компаний для обслуживания многоквартирных домов увеличить объём оказываемых услуг минимум в три раза — до 1,5 трлн сумов (в 2020 году было 513 млрд сумов), передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, за последние два года построено около 6000 многоквартирных домов. Он указал на возможность создания управляющих компаний для их эксплуатации, организацию различных услуг внутри массивов.

Министр жилищно-коммунального обслуживания Шерзод Хидоятов в интервью «Узбекистан 24» сообщил, что планируется внедрить порядок, по которому при девелоперских компаниях будут открыты управляющие компании для обслуживания новых строящихся многоэтажных домов. При этом этими компаниями в течение двух лет будут управлять сами застройщики.

«Что это даст? С учётом управления строящимися домами застройщики будут готовить качественный проект, использовать качественные материалы и сами управлять. Они будут обращать внимание на энергоэффективность и стараться, чтобы от населения не было жалоб при управлении», — заявил он.

Кроме того, для улучшения работы и бизнес-ориентирования действующих управляющих компаний закреплённые на их территории дома будут переданы на баланс компаний. В этой сфере также планируется цифровизация и внедрение рейтинговой системы. Для этого внесут изменения в законодательство.

Сейчас, согласно закону «Об управлении многоквартирными домами», собственники помещений в трёхмесячный срок со дня принятия многоквартирного дома в эксплуатацию на общем собрании обязаны принять решение о способе управления многоквартирным домом. При недостижении соглашения в указанный срок, территориальное подразделение МинЖКО определяет на трехмесячный срок управляющую организацию или управляющего, который выполняет функции органа управления многоквартирным домом. Если и в этом случае не удаётся выбрать управляющую компания, то проводится открытый конкурс на управление многоквартирным домом. Способ управления многоквартирным домом может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания.

В начале января Шерзод Хидоятов (на должности первого замминистра строительства) сообщал, что сдавать «дома-коробки» в эксплуатацию будет запрещено с апреля. Застройщиков обяжут завершать отделку квартир и проводить коммуникации перед сдачей объекта. Он указал, что площадь в «коробках» сокращается после возведения стен, а покупатели «платят лишние деньги за квадратные метры под стенами».