23 апреля в возрасте 82 лет скончался Герой Узбекистана, сенатор Хасан Нормурадов, сообщило УзА.

Он многие годы работал в сфере народного образования, был председателем Самаркандского областного отделения фонда «Нуроний», в последнее время работал заместителем начальника областного Управления по поддержке махалли и семьи.

В 2019 году указом президента Хасану Нормурадову было присвоено звание Героя Узбекистана.

В середине апреля сообщалось, что Хасан Нормурадов находится на лечении в Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Его во время визита в регион навещал президент Шавкат Мирзиёев.

На пленарном заседании Сената 24 апреля председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева выразила соболезнования родным и близким общественного деятеля.

«Хасан Норбекович долгие годы добросовестно трудился в различных сферах жизни общества и государства, был самоотверженным и преданным человеком, заслужившим уважение народа», — сказала Танзила Нарбаева.