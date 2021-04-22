Учащиеся четырёх частных школ Ташкента провели акцию по уборке городского парка «Роше» в городе Чирчике Ташкентской области. Акция была приурочена к Международному дню Матери-Земли, который отмечается 22 апреля.

Инициатором мероприятия выступила Ассоциация негосударственных образовательных учреждений Узбекистана. Председатель ассоциации Фируза Вахабова обратилась в хокимият с просьбой предоставить участок для уборки.

В акции приняли участие 152 учащегося школ Leader School, Future Education, Nova School и Oriental School. Со своей программой парк также посетили воспитанники трёх групп чирчикского детского сада Kids Town.

Скворечник, установленный воспитанниками детсада Kids Town.

Заместитель директора Leader School по воспитательной работе Марина Кузнецова рассказала «Газете.uz», что акция стала для учащихся школы уже традиционной. Ранее дети выезжали на уборку набережной реки Паркент и лесхоза Сукок в Паркентском районе Ташкентской области.

«Весь апрель и половина мая у нас проходят как экомесяцы. Мы решили вывезти детей сюда, потому что хотим сделать мир лучше. Дети взрослые, они понимают, [какой экологический урон] люди наносят планете. Когда выезжали убирать реку Паркент, было видно, насколько чистой стала сторона, которую убрали. Когда дети это видят, они понимают, как много отходов производит один человек», — сказала Марина Кузнецова.

По мнению учащихся 10−11-х классов школы Leader, чирчикский парк «Роше» относительно чистый, особенно если смотреть на него из окна.

«В прошлые разы мы не осилили уборку. Было очень грязно, был строительный мусор. Когда мы подъезжали [к парку], казалось, что здесь чисто. Но когда вышли из автобуса, поняли, что мусора много. Очень много влажных салфеток. Скорее всего, их оставляют отдыхающие».

Местная жительница, проходя через парк, удивилась тому, что дети убрали парк, и поблагодарила их за это. Она также сказала, что мусор оставляют отдыхающие.





Чтобы люди не оставляли после себя мусор, необходимо установить урны и предупредительные знаки, считают подростки.

«В Японском саду [в Ташкенте] же люди не мусорят. Там ещё и убирают хорошо. Но урны есть», — сказала одна из учениц школы.

Воспитанники детсада запустили воздушных змеев.

По словам Марины Кузнецовой, в школе Leader проектная система образования. Для выполнения заданий ученики составляют планы, расписывают цели и задачи. По этому же принципу дети работают над экологическими проектами.

«В этом году мы решили запустить исследовательские проекты. Мы берем экологические проблемы Ташкента, потому что живём в этом городе и лучше знаем его проблемы. Например, вывоз мусора, качество питьевой воды, вырубка деревьев — наболевшие темы, которые везде освещаются. Дети считали, сколько электричества тратит семья, сколько — школа. Понимали, что лампы накаливания вредят экологии больше энергосберегающих. Сколько одноразовых пакетов используется за один поход в супермаркет, сколько литров воды тратит человек за один слив бочка, сколько семья тратит в день, а сколько школа — в неделю и в месяц», — рассказала она.

Собранный в парке мусор.

Марина Кузнецова надеется, что такие проекты приведут детей к необходимости осознанного потребления. По её словам, даже в рамках экопроектов дети понимают, что на подготовку стенгазет и других осведомительных материалов тратится бумага.

Девочки 10−11-х классов рассказали «Газете.uz», что в месяц охраны экологии готовят проект о защите бездомных животных.

«Мы смотрим не просто на экологию, а на экосистему. Мы не просто за чистую природу, но и за сохранение биоразнообразия. Можно хотя бы начать с собак. Это просто», — отметили они.

Подростки считают, что интерактивные мероприятия оказывают более сильное влияние на общество, чем стенгазеты и презентации. Поэтому они планируют рассказать в социальных сетях о деятельности приюта для бездомных животных «Хаёт» и, возможно, организовать в приюте мероприятие с участием общественности.

Собранный в парке мусор.

Академический директор школы Nova School Лазиза Юсупова отметила, что уборка парка «Роше» — первая масштабная акция для учащихся этой школы. Но дети уже принимали участие в посадке деревьев и субботниках близ школы, а также учились сортировать мусор.

Установка скворечника воспитанниками детсада Kids Town.

После уборки парка дети устроили пикник, играли в бадминтон и другие активные игры. Воспитанники детского сада установили два скворечника и запускали воздушных змеев.