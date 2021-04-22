Министерство юстиции Узбекистана представило на обсуждение проект закона «О процедурах изъятия земельных участков для общественных нужд на условиях компенсации». Проект закона прямого действия направлен на усиление защиты прав и законных интересов владельцев земельных участков, совершенствование порядка изъятия участков для общественных нужд на условиях компенсации, а также предупреждение и эффективное разрешение споров, которые могут возникнуть при этом. «Газета.uz» публикует разъяснение пресс-службы Минюста о необходимости принятия нового закона.

Почему необходим отдельный закон?

Ряд вопросов, связанных с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд в Узбекистане, урегулирован положением «О порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на изымаемом земельном участке», утвержденным постановлением правительства и вступившим в силу с 1 января 2020 года.

Однако остаются вопросы, которые необходимо решить на уровне закона для усиления имущественных прав физических и юридических лиц при изъятии земельных участков для общественных нужд. Стоит отметить, что Земельный кодекс Узбекистана также не содержит положений, определяющих конкретные процедуры и механизм изъятия земельного участка или его части для общественных нужд.

Общественные нужды подлежат точному определению

В законопроекте применяется только словосочетание «общественные нужды», при этом исключается понятие «государственные и общественные нужды», укоренившееся в правовой системе страны.

Если не закрепить конкретное определение понятия «общественные нужды», это приведет к попыткам различного толкования данного понятия, в том числе толкования частных или коммерческих нужд в качестве общественных.

По этой причине в законопроекте предусматривается исчерпывающий перечень конкретных оснований, при которых земельные участки могут быть изъяты для общественных нужд, и исключены такие размытые положения, как «другие случаи».

Самое важное — исключается такое основание для изъятия земельного участка, как «осуществление инвестиционных проектов», и инвестор теперь не сможет выступать в качестве инициатора изъятия земельного участка.

В случае принятия закона изъятие участка значительно усложнится

Законопроект потребует от инициатора изъятия осуществить процедуру, состоящую не менее чем из шести этапов, включая открытое обсуждение с собственниками, прежде чем может быть принято одно лишь решение об изъятии земельного участка.

Только после этого, если местные кенгаши определят, что инициатива изъятия земли служит общественным нуждам, инициаторы могут вступить в переговоры с собственниками, и до тех пор, пока не будет получено согласие каждого из них, компенсация не будет предоставлена в полном объеме и объекты недвижимости не будут полностью освобождены, никто не сможет говорить о сносе.

Согласно предлагаемому проекту, запрещены действия, препятствующие правообладателю беспрепятственно распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе отключение жилого помещения от средств коммуникации, блокирование доступа к недвижимому имуществу, создания условий для воспрепятствования достойной жизни правообладателя с целью принуждения его к подписанию договора в случае не достижения с ним соглашения.

Беспрецедентные стандарты прозрачности

В целях обеспечения законных интересов граждан, а также прозрачности в данной сфере проект закона устанавливает следующие беспрецедентные стандарты относительно проведения открытого обсуждения инициативы изъятия земельного участка для общественных нужд:

обеспечение инициатором обязательной аудио- и видеозаписи процесса проведения открытого обсуждения;

организация открытого обсуждения с обязательным участием средств массовой информации, участие которых обеспечивается инициатором;

необходимость проведения открытого обсуждения вблизи места жительства большинства правообладателей;

требование о необходимости участия двух третей правообладателей для того, чтобы открытое обсуждение считалось проведенным;

обязанность инициатора по созданию возможности для онлайн-участия правообладателей в открытом обсуждении.

Кроме того, заседания местных кенгашей по рассмотрению вопроса об изъятии земельного участка должны быть полностью прозрачными и проводиться с участием СМИ и собственников. Все принятые решения должны быть опубликованы.

Конкретные правила предоставления компенсации

Принятие законопроекта также послужит решению следующих вопросов:

устанавливаются конкретные правила предоставления компенсации;

определяются правила учёта социальной нормы при предоставлении иного жилого помещения в качестве компенсации;

предусматривается возможность предоставления новых домов (квартир в одном многоэтажном доме), расположенных в одной махалле или улице, в целях создания благоприятных условий для правообладателей и членов их семей, проживающих в одной махалле или улице, а также сохранения культурных ценностей;

устанавливается осуществление регулярного мониторинга своевременного предоставления компенсации в полном объеме через единую информационную систему Государственного реестра объектов недвижимого имущества.

Решения о сносе будут принимать не хокимы, а кенгаши

Законопроектом предусматривается изменение порядка принятия решения о сносе объекта недвижимого имущества, расположенного на изъятом земельном участке, согласно которому данное решение принимается Жокаргы Кенесом Каракалпакстана, областными и Ташкентским городским кенгашами народных депутатов, а не хокимами.

Предоставляется возможность освобождения объекта недвижимого имущества в течение шести месяцев после предоставления компенсации.

Принятие решений об изъятии земельных участков для общественных нужд и сносе объекта недвижимого имущества станет возможным только после их рассмотрения органами юстиции и выдачи положительного заключения.

Минюст призвал общественность и специалистов к активному участию в обсуждении проекта закона. Обсуждение продлится до 6 мая.