По итогам января-марта 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 7,1 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизившись на 930 млн долларов (на 11,6%). Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

Экспорт составил 2,4 млрд долларов (к январю-марту 2020 года отмечено снижение на 26,5%), а импорт — 4,7 млрд долларов (снижение на 1,3%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 2,3 млрд долларов.





Источник: Госкомстат

Основными торговыми партнерами Узбекистана традиционно являются Китай (торговый оборот — 1,4 млрд долларов) и Россия (1,3 млрд долларов). За ними следуют Казахстан (866,7 млрд долларов), Турция (653,3 млн долларов), Южная Корея (408,3 млн долларов). Товарооборот с Кыргызстаном составил 187,9 млн, Афганистаном — 165,6 млн, Украиной — 130,1 млн, Германией — 121,3 млн, Индией — 117,7 млн долларов.

При этом среди 20 крупных стран-партнеров наблюдается активный внешнеторговый баланс с шестью странами, в частности, с Афганистаном (165,1 млн), Кыргызстаном

(104,4 млн), Турцией (93,4 млн), Таджикистаном (75,8 млн), Канадой (41 млн) и Ираном (15,8 млн). С остальными 14 странами сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота.

Экспорт

В структуре экспорта 80,5% занимают товары, которые, в основном, приходятся на промышленные товары (38%), пищевые продукты и живых животных (9,5%), химические вещества и аналогичную продукцию (9,5%).

Золото Узбекистан не экспортирует уже семь месяцев — как писала ранее «Газета.uz», именно с этим связан существенный спад объема экспорта. Газа за квартал продано на 49,3 млн долларов, что на 63,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем экспорта плодоовощной продукции составил 218 тысяч тонн и в стоимостном выражении превысил 133,8 млн долларов (темпы снижения по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — 1,9%). Основные рынки экспорта плодоовощной продукции приходятся на Казахстан, КНР, Россию и Пакистан.

Экспорт текстильной продукции осуществлен на сумму 637,7 млн долларов, что составило 26,6% от общего объема экспорта, по сравнению с январем-мартом 2020 года он вырос на 37,8%.

В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают хлопчатобумажная пряжа (54,9%), а также готовые трикотажные и швейные изделия (23,1%). За первый квартал 2021 года более 364 видов текстильной продукции было экспортировано в 54 страны мира.

Объем экспорта услуг по итогам января-марта составил 467,1 млн долларов, или 19,5% от общего объема торгового экспорта и сократился, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 25,7%.

В составе экспорта услуг львиную долю занимают транспортные услуги (72%), поездки (12,2%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (7%) и прочие деловые услуги (3,5%), в том числе строительные, финансовые, услуги страхования и пенсионного обеспечения.

Импорт

Основную долю в структуре импорта занимают машины и транспортное оборудование (29,5%), промышленные товары (18,7%), а также химические вещества и аналогичная продукция (14,3%).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем импорта товаров увеличился на 28,7 млн долларов и составил свыше 4,3 млрд долларов, а импорт услуг достиг 361,9 млн долларов.

Несмотря на общий фон понижения импорта товаров, наблюдается рост некоторых групп товарных позиций, например таких, как медицинская и фармацевтическая продукция — 300,2 млн долларов (рост на 32,9%), эфирные масла, резиноиды и парфюмерные вещества, туалетные препараты, полирующие и моющие средства — 57,7 млн долларов (+31,1%), зерновые и продукты из них — 180,8 млн долларов (+40,6%).

По итогам января-марта в структуре импорта объем машин и транспортного оборудования достиг 1,4 млрд долларов и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 20,9%, в целом удельный вес в общем объеме импорта составил 29,5%.

Объем импорта промышленных товаров достиг 880,8 млн долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 14,8%, в целом удельный вес в общем объеме импорта составил 18,7%.

В основном импорт промышленных товаров приходится на чугун и сталь (392,3 млн долларов), изделия из металла (103,1 млн), продукцию из нерудных ископаемых (85,8 млн), текстильную пряжу, ткани, готовые изделия (83,9 млн), бумагу и картон (66,1 млн).

Объем импорта услуг за январь-март сократился, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 20,4%. В составе импорта услуг основную долю занимают прочие деловые услуги (36,7%), поездки (34,9%), сборы за использование интеллектуальной собственности (6,7%) и услуги транспорта (6,7%). Высока доля телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (6,5%), услуг строительства (3,6%), технического обслуживания и ремонта (2%).

Карантинные ограничения, введенные во время пандемии, также повлияли на сектор услуг, отмечает Госкомстат. В результате ограничений на транзит международных перевозок странами ближнего и дальнего зарубежья импорт транспортных услуг снизился в 3 раза и составил 24,2 млн долларов.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличился импорт некоторых услуг. В частности, импорт прочих деловых услуг достиг 132,9 млн долларов (рост в 9,3 раза), услуги строительства увеличились в 4,1 раза и составили 13,1 млн долларов.