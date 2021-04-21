Вечером 20 апреля на автодороге 4Р-38, проходящей через Пахтакорский район Джизакской области, перевернулся грузовик, который перевозил стадо овец, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Водитель грузовика не пострадал. Он не смог самостоятельно открыть двери кузова, деформировавшиеся от удара, и вызвал отряд спасателей регионального МЧС.

Спасатели смогли вызволить из искорёженного кузова 130 голов овец. «Часть животных в результате данного ДТП всё же погибла», — добавили в МЧС, не уточнив их число.