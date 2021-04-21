Проект Alter Ego опубликовал новое интервью с представителями сети супермаркетов Makro — управляющим Романом Сайфулиным, коммерческим директором Азаматом Шаисмаиловым и директором служебной логистики и склада Александром Борзовым.

Ведущий Кирилл Альтман узнал об основных понятиях в ритейле, работе распределительного центра, отношении Makro к korzinka.uz и годовом доходе сети.

О локациях филиалов

В интервью Роман Сайфулин рассказал, как сеть выбирает локацию для нового филиала:

«Обращается внимание на благосостояние населения, потому что супермаркет все равно пока еще дороже, чем базар. Второй момент — плотность населения, третий — наличие торговых помещений».

Также в Makro существует правило: магазин должен всегда стоять на дороге по правой стороне ведущего трафика — когда люди едут домой.

Склады и логистика сети

У Makro есть свой распределительный центр в Сергелийском районе. Расположен он на территории более двух гектаров. Складские помещения занимают площадь более 10 тысяч кв. м. Здесь обрабатываются все категории грузов, начиная от овощей и фруктов, молочных продуктов и заканчивая продуктами питания длительного хранения и даже глубокой заморозки.

Со склада продукты уходят во все магазины. Есть категории товаров, которые привозят в магазины сами поставщики. Это мясо, курица, некоторые напитки. Это делается при наличии у поставщиков развитой инфраструктуры. Если они могут обеспечивать своим товаром все 70 магазинов Ташкента, они делают это самостоятельно.

О стоимости товаров

Ведущий Alter Ego побывал в фасовочном цехе супермаркета и узнал о том, почему бакалейные товары фасуют по 900 гр.

«Потому что в этом случае цена остается более привлекательной для потребителя. Это не экономия, цена честная. Скорее продукт становится более доступным для потребителя», — ответил на вопрос Александр Борзов.

О стоимости товаров также рассказал Азамат Шаисмаилов.

«Не все покупатели понимают, что супермаркеты ставят минимальную маржу. У нас есть продукция, на которую устанавливается максимально низкая наценка: детское питание, фрукты и овощи. Этих категорий много. В них мы держим минимальную наценку, чтобы людям сам магазин не казался сразу дорогим», — рассказал он в интервью.

Про korzinka.uz

Как отметил ведущий, люди всегда сравнивают Makro и korzinka.uz. На вопрос, в чем отличие между ними, Роман Сайфулин ответил:

«Наверно, в цветах. Они — красные, мы — зеленые. Вообще история Makro началась с истории korzinka.uz. Торговый центр Mega Planet не договорился с korzinka.uz, и так открылось Makro».

Если говорить о лобовом конкуренте, то по словам Романа Сайфулина, korzinka.uz является им. Но также управляющий сети отметил, что главным конкурентом всего ритейла в целом был и остается традиционный базар.

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