Испытать возможности eSIM (embedded SIM — «встраиваемая SIM-карта») можно теперь и в Узбекистане. Услуга эксклюзивно предоставляется компанией Mobiuz, которая внедряет наиболее передовые решения международного уровня для своих абонентов.

С момента появления SIM-карты постоянно эволюционируют и становятся миниатюрнее. Однако, многие абоненты пользуются сразу несколькими номерами, и вопрос нехватки в смартфонах слотов для SIM-карт продолжает оставаться актуальным. Решением этой ситуации стала виртуальная SIM-карта (eSIM). Это встроенный в смартфон или планшет модуль, который позволяет подключать много номеров, не занимая какого-либо физического места на устройстве.

Преимущества eSIM заключаются в том, что ее нельзя извлечь, сломать или потерять, так как она встраивается в смартфон или планшет. Она не имеет PIN- или PUK-кодов, которые могут заблокироваться. eSIM защищена блокировкой смартфона, и при утере телефон не позволит злоумышленникам получить доступ к номеру абонента. При этом она полностью заменяет SIM-карту и поддерживает все услуги мобильной связи. Технология работает только на определенных моделях устройств, с их списком можно ознакомиться на сайте.

Mobiuz внедряет eSIM поэтапно. На первом этапе услуга предоставляется в тестовом режиме во всех офисах компании по республике. Для подключения нового или перевода действующего номера на eSIM абонентам и корпоративным клиентам достаточно один раз обратиться в офис компании.

В офисах сотрудники Mobiuz помогут отсканировать специальный QR-код и загрузить в устройство профиль абонента с настройками. Абоненты могут подключить до пяти номеров по технологии eSIM и легко переключаться между ними для использования услуг мобильной связи.

«В последнее время мы наблюдаем расширение проникновения современных устройств, поддерживающих технологию eSIM. Поэтому, на наш взгляд, она имеет большие перспективы развития на отечественном рынке мобильных услуг. И конечно, для нас большая честь быть первым мобильным оператором в Узбекистане, который начинает развивать eSIM. В последующем компания Mobiuz продолжит демонстрировать приверженность к стратегии внедрения наиболее современных, доступных, удобных цифровых решений для своих абонентов и клиентов», — отметил официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz Сардор Таджиев.

С более подробной информацией о возможностях eSIM от Mobiuz можно ознакомиться на сайте компании.

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